80-летний пенсионер пострадал при пожаре в Ростовской области

В Ростовской области в пожаре пострадал пенсионер
Фото: "КП" Архив
В Ростовской области по неизвестной причине ярким пламенем вспыхнул частный дом.
Инцидент произошел 10 октября в городе Батайске на улице Сальской около половины второго дня. Загорелся один из домов, дым увидели соседи, также они почувствовали запах гари и незамедлительно вызвали к месту происшествия пожарных.
К моменту прибытия огнеборцев полыхало уже 10 квадратных метров домовладения. Начав тушение, спасатели обнаружили в горящей постройке 80-летнего мужчину, он, конечно, получил ожоги, но, благодаря оперативным действиям пожарных, его жизнь удалось спасти. Локализовать возгорание смогли к 13:41, а полностью пламя было потушено уже в 13:44.
- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 12 человек личного состава и три единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Причина возгорания пока остается неизвестной. Ее выяснением уже занялись специалисты.
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