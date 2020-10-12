"ВкусноТаня": поющая модель Котова подделалась рецептом изысканного салата

Ростовчанка Татьяна Котова поделилась рецептом необычного салата. Фото: аккаунт Татьяны Котовой в Инстаграм

Ростовчанка Татьяна Котова предложила своим подписчикам приготовить изысканный, а также невероятно простой и малозатратный салат.

Аппетитное название "Куриный салат на яблочных слайсах" привлекло подписчиков звезды. По словам Татьяны, для приготовления желающим понадобятся яблоки, куриная грудка, виноград, грецкие орехи, майонез и лимонный сок. На видео Татьяна показала, что нужно мелко нарезать вареную курицу и виноград, измельчить орехи, затем смешать все это в одной таре, заправить майонезом и хорошенько перемешать, а после этого выложить по одной ложке, на тонкие ломтики яблока, политые лимонным соком. Вуаля! Быстрая и вкусная закуска готова. При всем этом девушка на записи не только проговаривала рецепт, но и напевала различные песни.

Подписчики незамедлительно отреагировали на представленный рецепт и завалили Котову комментариями.

"Татьяна, вы как всегда просто прекрасно выглядите и делитесь с нами очень хорошими рецептами", "Необычно, хотела бы попробовать, давно не готовила вкусняшки", "Татьяна, люблю ваши рецептики и всегда ими обязательно пользуюсь", "Взяла на заметку потом попробую приготовить", - поблагодарили Татьяну за рецепт хозяюшки-подписчицы.

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А также дала советы подписчикам.

АЛЛО!

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