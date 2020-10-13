Спасатели напомнили о чрезвычайной пожароопасности в регионе

В Ростовской области сохраняется высокая пожароопасность Фото: "КП" Архив

В Ростовской области все еще сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Об этом дончанам напомнили местные спасатели.

Со вторника по четверг конкретно в донской столице будет держаться пожароопасность пятого класса. В связи с этим сотрудники МЧС настоятельно попросили горожан быть максимально осторожными при обращении с огнем. Категорически запрещено разводить костры на природе, выжигать сухую траву и камыш, бросать горящие спички и незатушенные окурки. При возникновении пожара необходимо сразу же обратиться по номеру 101.

- По данным Ростгидромета, в период 13-15 октября на территории области, в том числе в Ростове сохранится пожароопасность 5 класса, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Ростовчан попросили быть внимательнее при обращении с огнем.

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