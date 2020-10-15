"Дружелюбный" переход попросили оборудовать на Таганрогской

В Ростовской области просят сделать "дружелюбный" переход Фото: "КП" Архив

В Ростове местные жители попросили оборудовать "дружелюбный" переход.

Его просят сделать на перекрестке улицы Таганрогской и улицы Горшкова. Соответствующую инициативу опубликовал один из ростовчан в разделе "Благоустройство" на сайте городской администрации.

Ростовчанин сообщил, что в скором времени в этом месте появится светофор. И в связи с этим горожанин просит оборудовать там "дружелюбный" переход по британской системе. Речь идет о том, чтобы тот участок, на котором нарисуют «зебру», был приподнятым до уровня тротуара. Тогда водители будут вынуждены сбавлять скорость.

- В этом районе проживают очень много детей, прямая четырехполосная Таганрогская очень опасна. Нужно успокаивать трафик, в том числе высокими пешеходными переходами, - написал автор.

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