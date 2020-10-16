Ростовчанин просит расширить тротуары на Нагибина и Шеболдаева

В Ростове местный житель попросил изолировать велодорожки и расширить тротуары на Нагибина и Шеболдаева Фото: "КП" Архив

В донской столице местный житель просит расширить тротуары и изолировать велосипедные дорожки на улицах Шеболдаева и Нагибина.

Свою петицию Анатолий Ковалев уже опубликовал на популярном сервисе.

Автор утверждает, что тротуар на части улицы Шеболдаева, которая примыкает к площади 2-й Пятилетки, пролегает через частный сектор и во многом зависит от самозастроя, который изобретут владельцы домов. Стоит отметить, что на данный момент это место слишком узкое и не освещается, из-за этого даже двум пешеходам затруднительно пройти рядом.

- Кроме того, двигаться на велосипеде по тротуару на Шеболдаева между площадью 2-й Пятилетки и РИИЖТом совершенно невозможно. Делать то же самое, но по автобусной полосе, крайне опасно. Водителям общественного транспорта, которые только-только вырвались из пробки на улице Дачной, хочется побыстрее надавить на газ, из-за чего может случиться авария, - написал Анатолий

Почти такая же проблема и на Нагибина. Здесь и вовсе закрыт проход пешеходов, но изо дня в день в этом месте двигается огромное количество людей. Но им совершенно не хватает места, и они вынуждены иногда заходить на проезжую часть.

- Призываю организовать нормальные тротуары и изолированные велосипедные дорожки по этим улицам, чтобы дать шанс пешеходам и велосипедистам комфортно передвигаться, - добавил автор петиции.

В настоящее время за инициативу проголосовали только 12 человек. Власти отреагируют на петицию, только, если она за 90 дней наберет 500 голосов.

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