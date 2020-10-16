Телевизора и мультиварки лишилась оставившая дом без присмотра дончанка

В Ростовской области рецидивист обчистил бросившую дом ростовчанку Фото: Тимур ХАНОВ

В Ростовской области задержали молодого человека, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что потерпевшая надолго оставила дом в Белокалитвинском районе без присмотра, а ключ от входной двери она спрятала на придомовой территории. Когда девушка в очередной раз приехала проверить все ли в порядке в доме, то обнаружила, что оттуда пропали телевизор и мультиварка.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель, который ранее уже был судим за кражу. Свою вину злоумышленник отрицать не стал и сообщил, что он уже давно приметил брошенный хозяйкой дом, ключи найти ему тоже не составило труда, они оказались под половиком у входной двери. Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули законной владелице.

- В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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