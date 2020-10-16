Сумку с деньгами банковскими картами вырвал у дончанки рецидивист

В Ростовской области рецидивист вырвал сумку у дончанки
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Ростовской области задержали молодого человека, подозреваемого в совершении грабежа.
Жительница Таганрога обратилась в местный отдел полиции и сообщила, что, когда она шла вечером по улице, к ней подбежал незнакомец и сорвал с плеча сумку, а затем скрылся с места преступления.
Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам установили и задержали 21-летнего злоумышленника, который ранее уже был судим за кражу. К счастью, воспользоваться похищенным подозреваемый не успел, сумку с деньгами и банковскими картами полицейские изъяли и вернули владелице.
- Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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