Драгоценности на миллион похитил рецидивист в Ростовской области

В Ростовской области рецидивист обчистил ювелирную лавку
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения.
26-летний житель Белокалитвинского района ворвался в ювелирный магазин, и угрожая электрошокером, похитил украшения на сумму около миллиона рублей. Как только злоумышленник покинул торговую точку, служащие незамедлительно вызвали полицию.
Правоохранители оперативно прибыли к месту преступления, просмотрели записи камер и побеседовали со свидетелями произошедшего. Ориентировки на подозреваемого были разосланы коллегам и стражам порядка при помощи спецназа удалось задержать его. Ранее парень уже был судим.
- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Сейчас устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям и каналы сбыта краденого.
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