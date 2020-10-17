В ФК «Ростов» перешел 29-летний игрок сборной Норвегии

29-летний Хайтам Алеесами. Фото: ФК «Амьен»

Состав ФК «Ростов» пополнил защитник сборной Норвегии. Это 29-летний Хайтам Алеесами. Об этом сообщили на официальной странице клуба в социальных сетях.

До перехода в донскую команду он играл за национальные клубы «Шейд» и «Фредрикстад», а также за шведский «Гетеборг» и итальянский «Палермо». В прошлом сезоне он защищал цвета французского клуба первой лиги «Амьен».

Как правило, норвежец марокканского происхождения занимает позицию левого защитника. На счету Алеесами 31 матч и 2 забитых мяча в составе сборной Норвегии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.

Многие болельщики посчитали, что 29-летний Хайтам Алеесами заменит собой на поле Чернова, который несколько дней назад перешел в «Краснодар».

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