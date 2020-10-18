В Ростове-на-Дону сгорел крупный супермаркет на Западном

Огонь бушевал на площади в 30 квадратных метров. Фото: Ян Юнцевич

В Ростове-на-Дону огонь уничтожил крупный супермаркет на Западном районе города. По данным регионального МЧС, огонь появился в здании сегодня днем, 18 октября. Магазин находится на Еременко, 96.

По официальной информации, сообщение о возгорание поступило примерно в 15:10. Сотрудники супермаркета рассказали, что начался пожар, срочно требуется помощь. Внутри находились люди. Все оперативно покинули магазин, как только появилось пламя.

Спустя несколько минут огонь перекинулся на второй этаж магазина. На место прибыло 22 спасателя и шесть единиц техники. К этому времени пожар бушевал на площади в 30 квадратных метров.

Фото: Ян Юнцевич

Справится с возгоранием удалось через пол часа. Обошлось без пострадавших. На данный момент специалисты устанавливают, что стало причиной пожара.

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