Памятник под защитой: на ростовского скрипача Моню надели маску

Фото: соц. сети

Жители Ростова-на-Дону надели медицинскую маску на памятник известного скрипача Соломона Наумовича Телесина, больше известного, как Моня. Средство защиты появилось на железном лице совсем недавно. Кто-то додумался до этого буквально несколько дней назад, когда в регионе вновь ужесточили ограничительные меры. Об этом сообщили в социальных сетях.

Теперь изваяние, расположенное на улице Пушкинской, еще раз напоминает всем прохожим о важности соблюдать предписанные требования. Каждый, кто проходит мимо, фотографируется со скульптурой, пытаются потрогать маску, понять, как она держится. Хорошо, что даже у памятников есть уши!

Тем не менее, такой флешмоб понравился далеко не всем. В социальных сетях многие осудили это, посчитали, что таким образом, проявили неуважение к известному музыканту.

- Это делают глупые люди! – возмутился один из подписчиков городского сообщества.

- Слабоумие нарастает, - посчитал другой парень.

Так или иначе, но маска до сих пор виднеется на лице Соломона Наумовича. Напомним, Соломон Телесин, больше известный, как ростовский Моня, прошел Великую Отечественную войну. Имел боевые награды, в том числе ордена Красной звезды, был командиром пулемётного расчёта. После войны Соломон играл в ростовских ресторанах. В один из таких вечеров в Ростов приехал Александр Розенбаум, послушал в ресторане на левом берегу Дона, как играет Моня, и написал песню «Здравствуйте, гости».

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