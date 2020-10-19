В Ростове выделят больше 7,5 миллионов на содержание пешеходных переходов

В Ростове выбирают подрядчика для содержания пешеходных переходов Фото: "КП" Архив

В Ростове эксплуатация и содержание пешеходных переходов в предстоящем году обойдется городской казне более, чем в 7,5 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Выбранному подрядчику необходимо содержать пешеходные переходы на улицах Беляева, Менжинского, Штахановского, Малиновского, Сиверса, и кроме того, на проспектах Шолохова и Стачки. В перечень необходимых для выполнения работ входит уборка переходов, удаление граффити и несанкционированных объявлений и прочие мероприятия по поддержанию порядка.

Подать заявки на участие в конкурсе желающие могут до 29 октября, подрядчик будет выбран 30 октября.

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