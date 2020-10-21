Восьмилетняя девочка попала под колеса иномарки в Ростове

В Ростове водитель иномарки сбил восьмилетнюю девочку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Школьницу в Ростове сбила иномарка

Инцидент произошел в среду, 21 октября на улице Спартаковской в районе дома № 20. По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля Renault Arkana около половины третьего дня сбил восьмилетнюю девочку, которая решила перебежать дорогу в неположенном месте. Стоит отметить, что до пешеходного перехода ей оставалось дойти, буквально, 50 метров.

- В результате ДТП ребенок получил травмы. Водитель самостоятельно доставил девочку в больницу. В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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Один человек пострадал.

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