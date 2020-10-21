Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Восьмилетняя девочка попала под колеса иномарки в Ростове

Девочка переходила дорогу в неположенном месте
Виктория Никитина
КомментироватьОставить комментарий
В Ростове водитель иномарки сбил восьмилетнюю девочку

В Ростове водитель иномарки сбил восьмилетнюю девочку

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Школьницу в Ростове сбила иномарка

Инцидент произошел в среду, 21 октября на улице Спартаковской в районе дома № 20. По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля Renault Arkana около половины третьего дня сбил восьмилетнюю девочку, которая решила перебежать дорогу в неположенном месте. Стоит отметить, что до пешеходного перехода ей оставалось дойти, буквально, 50 метров.

- В результате ДТП ребенок получил травмы. Водитель самостоятельно доставил девочку в больницу. В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области водитель «четверки» спровоцировал тройную аварию.

Один человек пострадал.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ДТП