Прямиком из Ростова в Танзанию можно будет улететь уже 11 ноября

Прямые рейсы в Танзанию из Ростова заработают с 11 ноября Фото: "КП" Архив

Прямые рейсы из Ростова в Танзанию начнут летать уже в ноябре.

Первый такой рейс вылетит из донской столицы уже 11 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Azur Air.

- Рейсы будут осуществляться в течение всего осенне-зимнего расписания и запланированы с частотой раз в 10 дней, - говорится в тексте сообщения.

Обслуживать это направление будут самолеты Boeing 767-300.

Вылет из Ростова будет происходить в 01:45, а приземление на острове Занзибар запланировано на 10:00. В обратном направлении можно будет вылететь в 14:00, а ступить на донскую землю уже в 22:20.

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Авиакомпании не готовы летать в этом направлении из ростовской аэрогавани.

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