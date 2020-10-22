В аварии под Ростовом погиб водитель грузовика

На трассе под Ростовом погиб водитель грузовика и пострадал водитель легковушки Фото: Тимур ХАНОВ

В Ростовской области столкнулись фура и легковушка.

Инцидент произошел в четверг, 22 октября, около одиннадцати часов утра на 286 километре автодороги «Волгоград-Каменск». По предварительным данным, 43-летний водитель Nissan Teana не выдержал безопасную дистанцию сбоку и столкнулся с едущей по встречной полосе фурой под управлением 58-летнего водителя. В результате столкновения грузовик перевернулся.

Водитель фуры погиб на месте происшествия от полученных травм, а шофер иномарки был госпитализирован медиками приехавшей к месту происшествия скорой помощи. Пока о состоянии автовладельца не сообщается.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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