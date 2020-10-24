Вновь пылает: под Ростовом вспыхнул ландшафтный пожар

С пожаром боролись 27 человек. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области

В субботу, 24 октября, в районе село Ленинское Аксайского района загорелся камыш и трава. Из-за ветра огонь быстро распространился. По словам очевидцев, клубы дыма были видны далеко вокруг.

Как сообщил в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

С огнем боролись 11 спасателей. В половину пятого вечера произошла локализация, а в начале шестого – ликвидация открытого горения.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала о крупном ландшафтном пожаре на левом берегу Дона. Также горела сухая растительность, а площадь составила 600 квадратных метров. На место ЧП выезжали 27 спасателей.