В Ростове-на-Дону в городской больнице открылось провизорное отделении

В БСМП открылось провизорное отделение на 30 коек. Фото: пресс-служба городской администрации

В субботу, 24 октября, на базе больницы скорои медицинскои помощи Ростова начало работу провизорное отделение на 30 коек.

- Наряду с ростом заболевших COVID-19, увеличивается и число случаев внебольничнои пневмонии, которые требуют лечения и госпитализации. Поэтому нами было принято решение о наращивании коечного фонда, - прокомментировал глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Сегодня в провизорном отделении БСМП завершаются работы по монтажу санитарных шлюзов и кислородных точек. Здесь больным будут проводить компьютерную томографию легких. А для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и разобщения потоков пациентов будут использовать отдельный вход в учреждение.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что на базе областной клинической больницы открыли ковидный госпиталь.

Такие меры обусловлены тем, что в городе и области растет количество заболевших коронвирусом. За прошедшие сутки в регионе ковидом заразились больше 300 человек. Скончались 15.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ростове начал работать еще один ковидный госпиталь

Он находится на базе областной клинической больницы

Ростовская областная клиническая больница перешла на работу в условиях ковидного моногоспиталя, рассказали в пресс-службе областного правительства.

Сейчас для ковидных пациентов там выделено 400 коек. Тем не менее, для пациентов, которые страдают другими инфекциями, также есть места.

В Ростовской области ковидные госпитали загружены практически до предела

Больницы «забиты» коронавирусными больными на 72 процента

Неутешительная ситуация происходит на Дону с коронавирусом. С каждым днем в Ростове и в области больных опасным вирусом становится все больше и больше.

На заседании оперативного штаба, которое состоялось в среду, 21 октября, заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев озвучил информацию по загруженности ковидных госпиталей.