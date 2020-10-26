В Ростовской области за три дня в авариях погибли 12 человек

Также прошел рейд "Нетрезвый водитель" Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории Ростовской области только за последние три дня в различных дорожно-транспортных происшествиях погибли 12 человек. Аварии случились на выходных в период с 23 по 26 октября. Информацию сообщили в региональном ГИБДД.

По данным ведомства, в результате ДТП десятки человек серьезно пострадали. Травмы различной степени тяжести получили 24 водителя транспортных средств.

В ГИБДД уточнили и основные причины трагических аварий. Среди них несоблюдение скоростного режима, а также оптимальной дистанции, отвлечение водителей на мобильные телефоны и разговоры с пассажирами.

Кроме того, на прошедших выходных инспекторы провели масштабный рейд по донским дорогам под кодовым названием "нетрезвый водитель". В результате выборочной остановки водителей было выявлено 80 человек, которые управляли авто в состоянии алкогольного опьянения.

- В отношении 11 водителей возбудили уголовные дела за повторное правонарушение. Максимальное наказание, которое им грозит, – два года лишения свободы, - уточнили в ГИБДД.

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