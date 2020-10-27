Чистосердечное признание смягчило наказание виновнику смертельного ДТП

В Ростовской области осудили виновника смертельного ДТП Фото: "КП" Архив

В Каменском районном суде Ростовской области вынесли приговор виновнику смертельной аварии. Мужчину судили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека».

Напомним, что инцидент произошел еще 21 марта около полуночи. По данным следствия, Евгений Е. ехал по трассе М4 «Дон». Он двигался со стороны Москвы в сторону Ростова-на-Дону. В какой-то момент водитель решил проскочить и превысил скорость. Но когда он оказался на встречной полосе, то столкнулся с едущей на встречу легковушкой. В результате сильного удара шофер пострадавшей машины скончался на месте происшествия от полученных травм.

Стоит отметить, что Евгений Е. полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд учел это при вынесении приговора, как и то, что мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, и назначил ему год условного срока и полтора года испытательного. Кроме того, в качестве наказания, в течение полугода ему запрещено водить машину.

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Десятки получили травмы.

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