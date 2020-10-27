Три человека пострадали в массовой аварии в Ростове

Три человека пострадали в ростовской аварии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В донской столице случилась авария с участием грузовика и двух иномарок.

Инцидент произошел в понедельник, 26 октября около половины двенадцатого утра на улице Менжинского в районе дома 4А. По предварительным данным, 33-летний водитель иномарки Renault Logan выскочил на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Tiida. От удара французскую иномарку отбросило на проезжающую ГАЗель, за рулем которой был 35-летний шофер.

- В результате аварии пострадали три человека: автомобилист и 23-летний пассажир Renault, а также водитель грузовика, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. - С травмами их доставили в больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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