Под колеса попал 53-летний ростовчанин на электроскутере

В ДТП разбираются полицейские. Фото: ГИБДД

В Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 53-летний мужчина. Он двигался по оживленной дороге на своем электроскутере. Как сообщили в региональном ГИБДД, все случилось вчера вечером.

По официальным данным, 30-летняя девушка за рулем "Фольцваген" ехала по улице Нансена. Когда она проезжала дом номер 10, начала делать левый поворот. Она не заметила, как в противоположную сторону двигался мужчина на новом типе транспорта - электроскутере. Автоледи не пропустила горожанина и сбила его.

53-летний мужчина потерял равновесие, упал, опрокинув скутер. На место ДТП сразу вызвали врачей "скорой" и сотрудников ГИБДД. Приехавшие медики забрали пострадавшего в больницу. У него диагностировали травмы различной степени тяжести.

На данный момент полицейские проводят проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ураганный восточный ветер снова вернулся в донскую столицу

К вечеру возможен дождь (подробнее)