На Ростов снова обрушится ураганный ветер

В Ростове снова ожидается ураганный ветер Фото: "КП" Архив

В донской столице снова ожидается ураганный ветер.

Его усиление ожидается уже сегодня и до конца суток 28 октября синоптики прогнозируют ухудшение погоды. В пресс-службе управления по делам ГО и ЧС предупредили, что порывы ветра временами будут достигать 18 метров в секунду. В связи с этим есть вероятность падения деревьев слабозакрепленных конструкций и обрывы ЛЭП. Столбики термометров в ночное время опустятся до +9 градусов.

Владельцам автомобилей настоятельно порекомендовали не парковать машины под ветками. При скачках напряжения в электросети необходимо отключить все электроприборы, ограничить пребывание детей на улицах и постоянно следить за тем, где они находятся.

В экстренных ситуациях ростовчан просят звонить на единый номер: 112!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ураганный восточный ветер снова вернулся в донскую столицу.

К вечеру возможен дождь.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!