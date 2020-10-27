На Ростов снова обрушится ураганный ветер

В Ростове снова ожидается ураганный ветер
Фото: "КП" Архив
В донской столице снова ожидается ураганный ветер.
Его усиление ожидается уже сегодня и до конца суток 28 октября синоптики прогнозируют ухудшение погоды. В пресс-службе управления по делам ГО и ЧС предупредили, что порывы ветра временами будут достигать 18 метров в секунду. В связи с этим есть вероятность падения деревьев слабозакрепленных конструкций и обрывы ЛЭП. Столбики термометров в ночное время опустятся до +9 градусов.
Владельцам автомобилей настоятельно порекомендовали не парковать машины под ветками. При скачках напряжения в электросети необходимо отключить все электроприборы, ограничить пребывание детей на улицах и постоянно следить за тем, где они находятся.
В экстренных ситуациях ростовчан просят звонить на единый номер: 112!
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К вечеру возможен дождь.
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