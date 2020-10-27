В Ростовской области проверят соблюдение масочного режима в электричках Фото: "КП" Архив

В Ростовской области специально сформированные комиссии проверят соблюдение пассажирами и персоналом масочного режима в электричках. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Михаил Корнеев на заседании оперативного штаба.

- Вместе с транспортной полицией и Минтрансом 28, 29 и 30 октября планируется проверить 22 электропоезда на разных направлениях движения на соблюдение масочного режима, - сказал Корнеев.

По его словам, каждый день в электричка в Ростов-на-Дону приезжают около 22 тысяч граждан.

- Как показала проверка, в большинстве случаев маски не надевают студенты, - добавил Корнеев.

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Покупатели, которые откажутся надеть маску, получат штраф.

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