Ростовчанин в пылу ссоры убил собутыльника сковородкой

В Ростове местный житель пойдет под суд за убийство собутыльника
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В донской столице местный житель пойдет под суд за убийство.
В ходе следствия стало известно, что еще в января 2020 года 44-летний мужчина распивал спиртные напитки вместе со своими знакомыми. В какой-то момент между ними разгорелась ссора, которая через время переросла в драку. В ходе нее обвиняемый избил своих приятелей-собутыльников руками, ногами и сковородой.
Один из пострадавших скончался на месте происшествия от полученных травм. Второго медикам, к счастью, удалось спасти. Теперь злоумышленник обвиняется по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
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