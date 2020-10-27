Пакет марихуаны обнаружили у пожилого дончанина

В Ростовской области поймали пожилого наркомана Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростовской области за хранение наркотиков задержали местного пенсионера.

Инцидент произошел в Егорлыкском районе. 60-летний местный житель вызвал интерес правоохранителей. При обыске у него был изъят пакет с веществом растительного происхождения.

Обнаруженное вещество незамедлительно было отправлено на экспертизу, после которой стало известно, что это была марихуана. Общая его масса составила более 700 граммов. Мужчина своей вины отрицать не стал и сообщил, что хранил наркотик для собственного употребления.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Наркотические вещества были обнаружены в его карманах при обыске.

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