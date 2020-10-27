В Ростове местный житель продал оставленную приятелем машину

В Ростове поймали мужчину, подозреваемого в мошенничестве Фото: Тимур ХАНОВ

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества.

В местный отдел полиции обратился местный житель и сообщил, что дал своему своему 41-летнему знакомому на время автомобиль марки Ford. Через некоторое время приятель перестал выходить на связь.

Полицейские провели комплекс мероприятий и им удалось найти и задержать подозреваемого. Также правоохранители выяснили, что пользоваться машиной злоумышленник не стал. Он просто подделал договор купли-продажи от имени собственника и продал транспортное средство. Общая сумма причиненного ущерба составила 400 тысяч рублей.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области

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Сейчас он отпущен под подписку о невыезде.

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