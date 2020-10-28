В Сальском районе возникла вспышка коронавируса

Власти прокомментировали рост числа заболевших в районе. Фото: архив "КП"

Интернет пестрит заголовками о вспышке коронавируса в Сальском районе Ростовской области. Действительно, по данным регионального правительства, за последние сутки там выявили 40 случаев заражения коронавирусом. С этими цифрами район занял второе место по числу заболевших после Ростова-на-Дону.

Мы связались с местной администрацией, чтобы прояснить ситуацию и выяснить, что стало причиной такого стремительного распространения инфекции. Оказалось, сегодняшняя ситуация намного лучше, чем была полгода назад.

- Сейчас вспышки нет. Нет такого, как весной, когда 500 человек заразились в психоневрологическом интернате. Тогда медучреждение полностью закрыли на карантин, - напомнили в районной администрации.

- Сейчас количество заболевших идет по нарастающей, цифра постоянно растет. Если выявлено 40, это не значит, что вчера люди заразились, а сегодня выявили. Может быть тесты, которые передали в лабораторию, накопились за несколько дней, - добавили сальской мэрии.

В администрации отметили, что ситуация с койками остается напряженной. Ковидные госпитали заполнены почти до отказа. Об этом же говорил губернатор Василий Голубев на заседании регионального штаба.

Между тем, на данный момент в районе коронавирусом белеют 873 человека, выздоровело - более 1,1 тысячи. Лечение в стационарах получают 43 жителя, а скончались - 31.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Таганрогские школьники отравились неизвестным газом в спортивной раздевалке

Следователи начали проверку по факту произошедшего (подробнее)