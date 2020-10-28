В Ростове путь от аэропорта до города станет быстрее

По маршруту курсируют автобусы под номер 700. Фото: "Ростовский городской транспорт".

Маршрут от аэропорта "Платов" до Ростова-на-Дону станет короче. Об этом сегодня сообщили на портале "Ростовский городской транспорт". Речь идет об автобусе под номером 700.

Дело в том, что транспорт будет двигаться по более короткому маршруту. Если ранее все автобусы ездили мимо поселка Красный Колос, через развязку вблизи Новочеркасска, то теперь водитель будут сворачивать на Северный обход.

Это сократит путь, как минимум, на два километра. Время в дороге также значительно сократится, так как автобус будет объезжать пробку, которая часто образуется на М-4 "Дон". Отметим, что после завершения строительства обхода Аксая транспорты от аэропорта и вовсе не будут двигаться по федеральной трассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сальском районе возникла вспышка коронавируса

Там выявили десятки новых заболевших (подробнее)