Сотрудницу донской блинной оштрафовали за нарушение масочного режима

Штраф за нарушение масочного режима заплатит работницадонской блинной Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области сотрудница блинной была поймана на нарушении масочного режима.

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку донских блинных на предмет соблюдения масочного режима. И в одной из них обнаружились множественные нарушения. Кроме того, что продавщица носила защитную лицевую маску на подбородке, так на торговой точке еще и не было запаса дезинфицирующих средств для проведения дезинфекции.

- Это является нарушением п. 4.4. СП 3.1.3597-2020 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19). За выявленные нарушения должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в отношении ИП составлен протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Ростовской области.

Женщину признали виновной в совершении административного правонарушения и ей в ближайшее время надлежит выплатить штраф.

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