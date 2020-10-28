Налоги на пять миллионов рублей хотел скрыть ростовский бизнесмен

В Ростове бизнесмен попытался скрыть неуплату налогов Фото: "КП" Архив

В донской столице один из местных бизнесменов попытался скрыть крупную задолженность по налогам.

В настоящее время он обвиняется по статьям 199.2 УК РФ "Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов" и 187 УК РФ "Изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств".

В ходе следствия стало известно, что с мая 2018 года по август 2019 года, на одном из предприятий была крупная задолженность по налогам - пять миллионов рублей. Но руководитель организовал поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольной ему организации, и таким образом скрыл более трех миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

- Кроме того, в целях совершения указанного преступления обвиняемый подделал электронные средства платежа, выполнявшиеся по его поручению от имени директора подконтрольной организации, неосведомлённой о его преступных намерениях, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Как только будет готова копия обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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