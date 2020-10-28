В Ростовской области у местного жителя обнаружилась марихуана в крупном размере

В Ростовской области местный житель выращивал коноплю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков.

При проведении обыска у 43-летнего жителя Миллерово обнаружили 900 граммов вещества растительного происхождения. Все обнаруженное было отдано на экспертизу, в ходе которой стало известно, что изъятое вещество ни что иное, как марихуана.

Отрицать свою вину задержанный не стал и сообщил, что выращивал коноплю у себя на участке, а после созревания, собирал урожай и переносил сарай, где производил сушку растений.

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», - сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

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Вещество он хранил для собственного употребления.

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