Очередной балкон рухнул в центре донской столицы

В центре Ростова обрушился балкон. Фото: соцсети

В донской столице обрушился балкон в самом центре города.

Инцидент произошел на в среду, 28 октября, на улице Пушкинской. Неожиданно для прогуливающихся по свежему воздуху ростовчан обрушился балкон одного из уже устаревших зданий. Горожане сфотографировали последствия произошедшего и выложили снимки в одном из городских пабликов в соцсети.

- На улице Пушкинской около ОКДЦ на тротуар упал фрагмент балкона, - написал автор поста.

По предварительной информации, во время обрушения никто не пострадал. Но стоит отметить, что в этот момент рядом с местом обвала находились люди. Некоторые пользователи не удержались и прокомментировали произошедшее.

«Так весь центр старый. Вы во дворы загляните», - высказала свое мнение одна из местных жительниц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дом на Семашко, где обрушился балкон, признали аварийным.

В результате ЧП пострадали два человека.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!