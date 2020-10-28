В Ростове живодеры расстреляли маленькую собачку

В донской столице живодеры расстреляли собаку. Фото: центр безнадзорных животных

В донской столице неизвестные расстреляли маленькую собачонку.

Когда животное обнаружили прохожие, несчастное четвероногое было настолько напугано, что даже не давало к себе подойти. Совершенно собачка не давала дотронуться до одной из задних лап. О произошедшем сообщили в городском Центре безнадзорных животных.

В Центр отлова собаку привезли с огромным трудом. Позже животному сделали рентген и выяснилось, что в ее задней лапе застряли сразу несколько пуль. Ветеринары прооперировали друга человека и достали их все до единой. Пока остается загадкой, кто же столько жестоко обошелся с беззащитным животным.

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