Маршрут автобуса №90 снова изменится

В Ростове снова поменяли маршрут автобуса №90 Фото: "КП" Архив

В донской столице в очередной раз было принято решение изменить схему движения автобуса №90. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Теперь маршрут транспорта будет пролегать по переулку Днепровскому. Изменения вступают в силу уже с четверга, 29 октября. С этого дня общественный транспорт двигается по следующей схеме: Верхний Темерник - улица Миронова - улица Лелюшенко - улица Каскадная - переулок Днепровский - улица Вятская - переулок Сальский - улица Казахская - улица Раздорская - улица Фурмановская - улица Плиева - проспект Нагибина - улица Ларина - переулок Ашхабадский - проспект Ленина - площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения - ул. Шеболдаева - ул. Стадионная - проспект Буденновский - улица Московская - Центральный рынок. В обратную сторону автобусы поедут по Московской - проспект Ворошиловский - проспект Нагибина - улица Мартовицкого - улица Фурмановская - улица Раздорская - улица Казахская - переулок Сальский - улица Вятская - переулок Днепровский - улица Каскадная - улица Лелюшенко - улица Миронова - Верхний Темерник.

Кроме того, увеличится и количество автобусов, выходящих на линию, на две единицы. Причиной таких изменений стала разгрузка улично-дорожной сети улицы Орской.

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