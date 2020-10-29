Дмитрию Диброву посоветовали построить приют для животных в Ростове

Дмитрий Дибров впал в состояние апатии. Фото: аккаунт Дмитрия Диброва в Инстаграм

Подписчики Дмитрия Диброва упрекнули его в "глупых понтах" и предложили построить приют для животных.

В своем аккаунте в соцсети Инстаграм известный телеведущий поделился новым снимком, на котором он обреченно сидит на сидении дорогого ярко-желтого автомобиля. Кроме того, к посту он добавил такой же полный разочарования в жизни комментарий.

- Вот уже и McLaren не радует… С этим надо что-то делать, - написал Дмитрий.

Подписчики не оценили апатичного состояния телеведущего и накинулись на него с обвинениями наставлениями.

«Такой взрослый дядька и такие глупые понты, перед кем? Перед людьми, у которых зарплата чуть выше минималки», «Если не радует, может уже надо научится отдавать, помогать. Может приют для животных построить в своем родном Ростове», - высказали свое мнение подписчики телеведущего.

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