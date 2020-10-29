Сбежавшего из больницы немого мужчину двое суток разыскивают в Ростове

В Ростове разыскивают сбежавшего из больницы мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В донской столице уже двое суток ищут сбежавшего из больницы местного жителя.

43-летний Юрий Николаевич Кутавас еще 27 октября около часа ночи самовольно покинул медицинское учреждение. Медики вместе с родственниками пропавшего забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

По словам врачей, рост пропавшего около 178 сантиметров, он худощавого телосложения и имеет темные волосы с лобной залысиной и карие глаза. Кроме того, на лице мужчины имеется татуировка. На момент исчезновения он был одет в синее трико и черные кроссовки.

- Помогите найти человека. Мужчина нуждается в медицинской помощи и не разговаривает. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

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