Сброшенный с балкона пакет с водой разбил лобовое стекло легковушки

Пакет с водой разнес лобовое стекло легковушки. Фото: соцсети

В донской столице хулиганы расколотили стекло легковушки.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 29 октября, на улице Жмайлова. Кто-то из желавших поразвлечься местных жителей сбросил с балкона наполненный водой полиэтиленовый пакет. "Бомбочка" угодила прямо в лобовое стекло припаркованной внизу легковушки. По всему стеклу от сильного удара пошли трещины.

Последствия сфотографировал владелец пострадавшего автомобиля. Снимки он опубликовал в одном из городских пабликов соцсети.

Пользователи в комментариях предложили автомобилисту попробовать разыскать хулиганов и привлечь к ответственности. Но нашлись и те, кто был крайне удивлен тому, что пакет смог нанести такие увечья припаркованной машине.

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