Дончане просят Василия Голубева закрыть область на карантин

Жители Ростовской области попросили губернатора ввести карантин Фото: "КП" Архив

Жители донского региона в соцсети обратились напрямую к губернатору с просьбой ввести карантин в Ростовской области.

В своем аккаунте Инстаграм Василий Голубев выложил очередной пост, в котором призвал дончан соблюдать правила, предписанные региональным Роспотребнадзором. Губернатор отметил, что только общими усилиями можно победить вирус. Он пригрозил кардинальными мерами. Но жителей донского региона это не напугало, они наоборот попросили поскорее к ним прибегнуть.

"Давайте закроем все, хоть на 2-3 недели. Вы же спасете людям жизнь… Вы же сами пишите, что работают на износ медики, так закройте всех дома. Введите карантин, Вас же люди будут благодарить", "Почему не закрывают город? Такие высокие показатели! Нужно принимать жесткие меры, а не уговаривать. Люди думают, что с ними это не случиться, пока в их семье «гром не грянет»", - высказались подписчики в комментариях к посту.

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