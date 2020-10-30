Водитель отечественной легковушки пострадал при столкновении с иномаркой

В Ростовской области в аварии пострадал водитель отечественного авто Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростовской области случилась авария с участием иномарки и отечественного автомобиля.

Инцидент произошел в четверг, 29 октября, на улице Ленина в городе Азове. По предварительным данным, около четырех часов дня в районе дома № 264 71-летний водитель автомобиля ВАЗ 111930 при встречном разъезде столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris под управлением 36-летнего шофера.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован медиками оперативно прибывшей к месту происшествия скорой помощи. Пока информации о его нынешнем состоянии нет.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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