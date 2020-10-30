«Летает спокойно, не жужжит»: парень из Сальска продает домашнюю муху

За насекомое он хочет 300 рублей. Фото: сайт "Авито"

Сальчанин разместил объявление о продаже мухи, которую он приручил. Предприимчивый парень нашел ее на улице и забрал к себе домой. Теперь насекомое живет вместе с ним. Продавец отмечает добрый и спокойный нрав новой подруги, о чем в подробностях написал на сайте бесплатных объявлений.

- Была уличная с частного сектора, теперь домашняя, коренная Сальчанка, - расхваливает живой товар Никита.

Описание мухи от продавца больше походит на рекламу всемирно известного бренда. Он в подробностях перечисляет самые лучшие качества мухи, привлекая покупателей поэтичным слогом. С его слов, она очень спокойная и не дотошная. Окрас самый обыкновенный - черный, крылья прозрачные, как слезы. А красивые большие глаза выдают чистые намерения летающего друга, говорят о его преданности хозяину.

Как выяснилось, муха к тому же знает хорошие манеры. Она приучены есть только со стола, как настоящая леди.

- Летает спокойно, не жужжит, уважает и соблюдает тишину в доме. А с утра будит щекотками, поэтому вы никогда не проспите на работу или важную встречу, - обращает внимает продавец.

Никита явно проникся своей соседкой, ведь, помимо всего прочего, он считает ее очень симпатичной и самостоятельной, а значит насекомое не будет требовать много времени на уход и заботу. Наоборот комнатная летучка поможет вам в воспитании детей. Пока вы заняты домашними делами, она будет играть с ребенком и развлекать его необычными трюками.

- Очень отзывчивая в быту, всегда спешит вам на помощь. Что бы вы не делали, она будет пытаться помочь. Всегда рядом суетиться, - пишет Никита.

Проблем с питанием также не возникнет. Если уходите надолго, достаточно рассыпать на столе крошки еды и оставить немного воды. Она сама поест без проблем и будет встречать вас у порога, когда вернется обратно.

Цена за такое счастье совсем небольшая - всего 300 рублей. Продавец готов рассмотреть обмен на божью коровку. Вот только средняя продолжительность жизни мухи - около 20 дней. Объявление висит уже три дня и вряд ли нынешний хозяин проводил исследование, чтобы узнать сколько ей было, когда он приютил ее.

Плюс ко всему, мухам необходима определенная температура, чтобы жить. Поэтому переезд может стать для нее последним путешествием.

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