"Через сколько я сойду с ума": Мария Лиман рассказала о жизни на карантине

Мария Лиман оказалась на карантине. Фото: аккаунт Марии Лиман в Инстаграм

Ростовчанка Мария Лиман рассказала о том, как ей живется, будучи на карантине.

В своем аккаунте в соцсети Инстаграм девушка опубликовала новое фото, на котором она была запечатлена сидящей на мраморной лестнице. На девушке была надета розовая рубашка с разрезом на боку и черные кожаные лосины, а на руке блестели золотые часы. Волосы Марии были распущены и элегантно ниспадали на плечи.

- Я сижу на карантине, так как опасна для общества. Считаю дни, через сколько все же я сои ду с ума. Я бы вышла в окно, но живу на первом этаже. Так делитесь опытом, какие топ-5 занятии , чем можно развлечь себя? - обратилась к своим подписчикам Мария Лиман.

Поклонники звезды журналов для взрослых незамедлительно прокомментировали пост.

"Посмотри контент на ютуб или хорошие фильмы. Послушай музыку. Читай книги. Ну или просто поспи", "Посиди в чатах, чисто для развлечения. Или почитай.", "Я голубей кормил на подоконнике", "Я весь карантин работал", - поделились мнением пользователи.

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