В Ростове местная жительница стала жертвой лже-банкира

В Ростове ищут лже-банкира, похитившего 350 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В донской столице очередной лже-банкир обманул местную жительницу на 350 тысяч рублей.

В местный отдел полиции обратилась ростовчанка и сообщила, что ей с незнакомого номера позвонил парень и представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сказал, что в данный момент с ее карты кто-то пытается снять деньги. Женщина подтвердила, что она таких операций не совершала. Тогда злоумышленник предложил сообщить ему все данные карты, чтобы избежать потери денег. Ростовчанка выполнила все указания и в этот момент с ее карты списались 350 тысяч рублей.

- По факту хищения средств возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Теперь злоумышленников ищет полиция.

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