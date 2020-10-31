Новый вид мошенничества: берегите деньги

Новый вид мошенничества появился в Ростове Фото: Тимур ХАНОВ

В донской столице появился новый способ мошенничества.

Они берут за основу присущее русскому менталитету желание "легких" денег. Для начала жертве предлагают пройти опрос для улучшения качества сервиса, за который потом можно получить солидное вознаграждение. прохождение человеком опросов по телефону за вознаграждение. После этого приходит смс-сообщение, якобы со ссылкой на опрос, злоумышленники при регистрации указывают все свои данные, которые тут же попадают в руки мошенников.

В полицию обратилась ростовчанка и сообщила, что она именно таким образом и попалась на удочку мошенников. Ей позвонил якобы специалист технического отдела одного из банков и предложил пройти опрос чтобы улучшить качество обслуживания клиентов. За это потерпевшей лжесотрудник пообещал вознаграждение – 1000 рублей. Как только девушка выполнила все указания и указала данные своей карты, с нее тут де списались более 150 тысяч рублей.

- По факту хищения средств возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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