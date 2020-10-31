Донские автоинспекторы взялись за проверку водителей такси

В Ростове выявляют таксистов-нелегалов
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Ростове-на-Дону инспекторы ГИБДД проводят профилактическую операцию "Такси". Она будет длиться с 28 октября по 6 ноября. Во время рейдов полицейские выявляют и пресекают нарушения правил дорожного движения, проверяют наличие у них необходимых документов.
Только за первый день проведения проверок было выявлено 39 нарушителей-таксистов. Некоторые из них ездили на технически неисправных автомобилях, с незаконно нанесенной цветографической схемой легкового такси, кроме того, у них не было путевых листов, полисов ОСАГО и регистрационных номеров. Другие же не уступали дорогу пешеходам, пренебрегали дорожными знаками и правилами перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних. Многие не оплатили еще прошлых штрафов. С каждым из нарушителей сотрудники ГИБДД провели профилактические беседы и составили административные протоколы.
- Госавтоинспекция города Ростова-на-Дону предупреждает ростовчан и гостей города - будьте бдительны при выборе такси. Помните, что при пользовании услугами нелегальных перевозчиков - вы подвергаетесь риску и в случае дорожно-транспортного происшествия не сможете рассчитывать на получение страховой денежной компенсации, так как юридически не будете являться клиентами, которым оказывается платная услуга, - напомнили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
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