Ростовчанам напомнили об опасностях на дороге из-за непогоды

Сотрудники ГИБДД попросили ростовчан быть аккуратнее на дорогах в непогоду Фото: "КП" Архив

На донской регион в скором времени обрушится непогода. В связи с этим местные спасатели напомнили жителям о строгом соблюдении правил дорожного движения.

Автомобилистам рекомендовано быть крайне внимательными на дорогах, а также соблюдать установленный скоростной режим и держать безопасную дистанцию между машинами. В плохую погоду стоит воздержаться от резких маневров, что может привести к потере управления.

Пешеходы во время дождя и тумана в темное время суток должны обязательно иметь на одежде светоотражающие элементы. Родители должны следить за поведением детей на улице, особенно при переходе проезжей части. Также родителям-водителям необходимо соблюдать правила перевозки детей, ведь использование детского удерживающего устройства в случае ДТП может спасти ребенку жизнь.

- Управление ГИБДД предупреждает всех участников дорожного движения, что в сложных погодных условиях необходимо быть внимательными и осторожными, проявлять уважение по отношению к друг другу, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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В ближайшие часы на Ростов обрушатся дожди с градом.

Кроме того, поднимется шквалистый ветер.

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