В общественном транспорте Ростова выявили более 600 нарушителей масочного режима за неделю

За неделю в транспорте обнаружили более 600 нарушителей масочного режима Фото: "КП" Архив

В донской столице каждый день проходят рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте.

За неделю мониторинговые группы проверили 6 291 транспортное средство. Выявлено 618 нарушителей среди пассажиров. Самая большая проверка была проведена в четверг, 29 октября. В этот день по городу работали 25 мониторинговых групп, состоящих из сотрудников административной инспекции Ростовской области, регионального Министерства транспорта, полиции и управления по делам ГО и ЧС.

- В ходе проверки в этот день было остановлено 304 автобуса, троллейбуса и трамвая. Протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ составлены в отношении 67 нарушителей. Среди них – 58 пассажиров, 7 водителей и 2 должностных лица. Согласно закону, им грозит штраф, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Также за соблюдением режима следят представители ростовских транспортных предприятий. За минувшую неделю они проверили 3 777 транспортных средств. Ими было выявлено 58 нарушений. Водители привлечены к дисциплинарной ответственности.

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На данный момент составлен 21 протокол.

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