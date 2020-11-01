В донской столице перекроют сразу несколько улиц

Несколько улиц перекроют в Ростове-на-Дону Фото: "КП" Архив

Ростовчан предупредили об ограничениях на проезжих частях города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 17 ноября парковать автомобиль будет запрещено на улицах Зорге, 37 и Ле-Мана. На Береговой от переулка Халтуринского до Островского и от переулка Соляной спуск до Островского нельзя будет ехать быстрее 40 километров в час.

Из-за строительства здания с 18 ноября по 30 декабря ограничат движение по улице Варфоломеева от Соколова до Чехова, а также по Соколова от Варфоломеева до здания № 92а/263 по проспекту Соколова.

А с 20 ноября полностью закроют проезд по Горсоветской от улицы Рыльского до Рябышева. В это время будут прокладывать подземные коммуникации, проезд разрешат только с 30 декабря.

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Проехать по переправе нельзя будет ночью в течение нескольких дней.

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