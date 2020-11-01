На предстоящей неделе сотни ростовчан останутся без света

В Ростове ожидаются массовые отключения света Фото: "КП" Архив

Сотням жителей донской столицы предстоит на следующей неделе посидеть без света. Отключениям подвергнутся дома на десятках улиц. Об этом сообщили на сайте "Донэнерго".

В понедельник, 2 ноября, не смогут воспользоваться электричеством жители улиц Российская, Курчатова, Зеленодольская, Чкалова, Кировоградская, Ляпидевского, Леваневского, Железнякова, Демирова, Коллективная. Обесточат улицы Евдокимова, Фурмановская, Краснокурсантская, Нариманова, Днестровская, Криворожская, Каховская, Погодина, Симферопольская, Бодрая, Пирогова.

Во вторник, 3 ноября, свет отключат по улицам 6-я Линия, 8-я Линия, Мурлычева, Бесланский, переулкам Бакинский, Быстрый, Турбинный, Вяземцева, Контактный, Новороссийский. Среда,4 ноября, будет без отключений.

В четверг, 5 ноября, без электричества останутся жители улиц Краснокурсантская, Криворожская, Каховская, Евдокимова, Фурмановская, Погодина, Симферопольская, Бодрая, Пирогова. И, наконец, в пятницу, 6 ноября, света не будет на улицах Гераневая, Обаятельная, в переулках Одуванчиковый, Тенистый, Прохладный, Ромашковый, Рябиновый.

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