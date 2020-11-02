За время каникул продезинфицируют все ростовские школы

В Ростове за каникулы продезинфицируют все школы Фото: "КП" Архив

В донской столице за период осенних каникул, а именно со 2 по 11 ноября продезинфицируют все школы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Ростове насчитывается 102 школы. В них во всех будет проведена дезинфекция силами управления по делам ГО и ЧС.

- Это позволит организовать новую четверть в штатном рабочем режиме и минимизировать рост заболеваемости среди учащихся и сотрудников, - говорится в сообщении.

После окончания каникул во всех школах сотрудники и учащиеся продолжат соблюдать требования, прописанные Роспотребнадзором.

Глава ростовской администрации обратился к родителям школьников с просьбой во время каникул максимально держать детей дома. Но если же все-таки запланировано посещение каких-либо общественных мест, обязательно носить защитные лицевые маски.

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Перебоев с подачей кислорода не было.

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