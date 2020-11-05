Водитель отечественной легковушки был травмирован после столкновения с элитной иномаркой

В Ростове столкнулись "Лада" и "Инфинити". Фото: соцсети

В донской столице случилась авария с участие отечественной легковушки и элитной иномарки.

Инцидент произошел в среду, 4 ноября, днем в микрорайоне Суворовский. По предварительным данным, на улице Петренко в районе дома №8 23-летний водитель автомобиля Lada Priora не пропустил шофера на Infiniti. В результате этого машины столкнулись и от сильного удара отечественную легковушку отбросило и она врезалась еще и в припаркованный Opel.

Водитель автомобиля Lada получил различные травмы и его доставили в больницу на карете скорой помощи, прибывшей к месту происшествия. Пока о состояни пострадавшего информации нет. Очевидцы в соцсетях уверяют, что парень оказался зажат в машине и, чтобы извлечь его, спасателям потребовалось вырезать дверь.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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Рассказываем более подробно о случившемся.

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